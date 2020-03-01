«Севилья» — «Осасуна»: счет матча 3:2, обзор голов

В рамках 26-го тура испанской Примерына своем поле одолела— 3:2.

Уже на 13-й минуте Юссеф Эн-Несири открыл счет, а под занавес первого тайма Лукас Окампос удвоил преимущество хозяев.

На 54-й минуте гости остались в меньшинстве из-за удаления Серхио Эрреры. Тем не менее, «Осасуна» не сдалась и отыгралась усилиями Аринаде Эрнандеса, отличившегося на 64-й минуте и Роберто Торреса, который десять минут спустя реализовал пенальти.

И все же последнее слово осталось за андалузской командой. В компенсированное время второго тайма Эн-Несири оформил дубль и принес своей команде победу.

Примера. 26-й тур «Севилья» — «Осасуна» — 3:2 (2:0) Голы: 1:0 — 13 Эн-Несири, 2:0 — 45+1 Окампос, 2:1 — 64 Аридане, 2:2 — 74, пенальти Роберто Торрес, 3:2 — 90+3 Эн-Несири«Севилья»: Буну, Кунде, Навас, Эскудеро, Серджи Гомес, Васкес (де Йонг, 75), Фернандо (Гудель, 32), Окампос, Оливер Торрес, Рони Лопеш (Сусо, 66), Эн-Несири«Осасуна»: Эррера, Ронкалья, Тони Лато (Рубен Гарсия, 79), Эступиньян, Давид Гарсия, Роберто Торрес (Унаи Гарсия, 90), Ойер Санхурхо, Арнаис (Рубен Мартинес, 56), Брашанац, Аридане, ГальегоПредупреждения: Фернандо (15), Гальего (76), Оливер Торрес (84), Брашанац (85)Удаление: Эррера (54)

В турнирной таблице Примеры «Севилья» занимает третье место (46 очков), а «Осасуна» — 12-е (31 очко). 0