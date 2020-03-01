«Гранада» — «Сельта»: счет матча 0:0

Российский форвард клуба из Виго Федор Смолов попал в стартовый состав на игру и был заменен на 57-й минуте.
«Сельта» находится на 17-й строчке в таблице Примеры. «Гранада» занимает 9-е место.
Примера. 26-й тур
«Гранада» — «Сельта» — 0:0
«Гранада»: Силва, Фулькье, Вальехо, Дуарте, Мартинес, Вадильо (Пуэртас, 63), Эррера, Брайс (Азиз, 57), Вико (Мачис, 74), Исмаил, Сольдадо«Сельта»: Бланко, Мальо, Мурильо, Араухо, Оласа, Рафинья, Окай Йокушлу, Бельтран (Шейх, 90), Аспас, Смолов (Мина, 57), Систо (Мендес, 70)Предупреждения: Араухо, 23. Вико, 42. Систо, 52. Эррера, 54. Аспас, 60. Мальо, 73. Альварес, 75. Сольдадо, 79