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    «Сельта» на выезде сыграла вничью с «Гранадой»

    «Гранада» — «Сельта»: счет матча 0:0

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    В матче 26-го тура чемпионата Испании «Гранада» на своем поле сыграла вничью с «Сельтой» — 0:0.

    «Сельта»
    «Сельта»

    Российский форвард клуба из Виго Федор Смолов попал в стартовый состав на игру и был заменен на 57-й минуте.

    «Сельта» находится на 17-й строчке в таблице Примеры. «Гранада» занимает 9-е место.

    Примера. 26-й тур
    «Гранада» — «Сельта» — 0:0
    «Гранада»: Силва, Фулькье, Вальехо, Дуарте, Мартинес, Вадильо (Пуэртас, 63), Эррера, Брайс (Азиз, 57), Вико (Мачис, 74), Исмаил, Сольдадо«Сельта»: Бланко, Мальо, Мурильо, Араухо, Оласа, Рафинья, Окай Йокушлу, Бельтран (Шейх, 90), Аспас, Смолов (Мина, 57), Систо (Мендес, 70)Предупреждения: Араухо, 23. Вико, 42. Систо, 52. Эррера, 54. Аспас, 60. Мальо, 73. Альварес, 75. Сольдадо, 79
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