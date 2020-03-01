«Бордо» — «Ницца»: счет 1:1, обзор голов

сыграли 1:1 в матче 27 тура французской Лиги 1.

Николас де Превиль с передачи Тома Башича на 21 минуте вывел «жирондинцев» вперед. Тем не менее хозяева не удержали этот счет и на 57 минуте встречи Адам Унас подарил «Ницце» ничью.

У «Бордо» 36 очков и 12 место. Это третья игра без победы для команды. «Ницца» восьмая с 39 баллами. Это вторая ничья подряд для подопечных Патрика Виейра.