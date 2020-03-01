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    «Бордо» и «Ницца» сыграли вничью

    «Бордо» — «Ницца»: счет 1:1, обзор голов

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    «Бордо» и «Ницца» сыграли 1:1 в матче 27 тура французской Лиги 1.

    Момент из матча
    Момент из матча

    Николас де Превиль с передачи Тома Башича на 21 минуте вывел «жирондинцев» вперед. Тем не менее хозяева не удержали этот счет и на 57 минуте встречи Адам Унас подарил «Ницце» ничью.

    У «Бордо» 36 очков и 12 место. Это третья игра без победы для команды. «Ницца» восьмая с 39 баллами. Это вторая ничья подряд для подопечных Патрика Виейра.

    Лига 1. 28 тур
    «Бордо» — «Ницца» — 1:1
    Голы: 1:0 — 21 де Превиль, 1:1 — 57 Унас«Бордо»: Костиль, Кватенг, Косьельни, Сабали, Пабло (Йованович, 28), Пардо (Уден, 65), Башич, Отавио, Калу (Маджа, 73), де Превиль, Хван Ый Чжо«Ницца»: Бенитес, Данте, Сарр, Дурмиси (Нсоки, 86), Ваге, Клод-Морис, Тюрам (Лусамба, 69), Унас, Ле-Мелу, Данило, Дольберг (Ганаго, 83)Предупреждения: Калу (16), Тюрам (32), Данте (39), Кватенг (57), Башич (85), Сарр (90)
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