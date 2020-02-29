«Валенсия» — «Бетис»: счет матча 2:1, обзор голов

Фрагмент матча
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Счет на 60-й минуте открыли хозяева — отличился Кевин Гамейро. На 89-й минуте Даниэль Парехо удвоил преимущество хозяев.
«Бетис» отквитал один мяч уже на третьей компенсированной минуте — гол забил Лоренсо Морон.
Российский нападающий «летучих мышей» Денис Черышев вышел на поле на 74-й минуте вместо Кевина Гамейро, забившего гол.
«Валенсия» занимает седьмое место в таблице Примеры. «Бетис» — 13-й.
Примера. 26-й тур
«Валенсия» — «Бетис» — 2:1 (0:0)
Голы: Гамейро, 60 (1:0). Парехо, 89 (2:0). Лорен Морон, 90+3 (2:1)«Валенсия»: Силлессен, Васс, Хосе Гайя, Габриэл Паулиста, Диакаби, Парехо, Кондогбья, Солер, Гамейро (Черышев, 74), Гомес (Гонсалу Гедеш, 46), Торрес (Собрино, 88)«Бетис»: Хоэль Роблес, Сидней, Манди, Алекс Морено, Гонсалес (Аленья, 72), Эмерсон, Гуардадо (Лорен Морон, 82), Каналес, Фекир, Хоакин (Тельо, 72), Борха ИглесиасПредупреждения: Алекс Морено, 32. Кондогбья, 35. Эмерсон, 76. Гуардадо, 80. Хосе Гайя, 87