Иванович: Сегодня команды чего-то ждали, но не дождались

Защитник «Зенита»поделился впечатлениями после матча 20-го тура чемпионата России с(0:0).

«Думаю, обе команды ждали, чтобы что-то случилось на поле, а потом можно было начать играть в футбол. Но не случилось ничего, игра закончилась.

Здесь ничего не поменять. Нужно две-три официальные игры, чтобы набрать форму. Конечно, товарищеские игроки не сравнятся с официальными. Думаю, обе команды, когда набирают форму, показывают футбол лучше, чем сегодня.

Каждая игра — отдельная история. На Суперкубок вообще было по-другому — там судьи пользовались помощью видео, было много напряжения. Сегодня же команды чего-то ждали, но не дождались.

Сразу видны качества Малкома, с мячом работает, очень техничный. Но тоже выглядел напряженным. Ожидаем от него голов, передач, думаю, с минутами на поле это придет», — отметил Иванович в интервью «Спорт-Экспрессу». 0