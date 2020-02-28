«Крылья Советов» — «Оренбург»: счет 1:1, обзор гола

В 20 туре РПЛне удержали победу над(1:0).

Хозяева остались в меньшинстве уже на 23 минуте матча. Красную карточку получил Срджан Мияйлович.

За 4 минуты до конца первого тайма Денис Попович оказался первым на добивании в пустые ворота, после попытки Деяна Радоньича.

На 89 минуте Рикарду Алвеш эффектным ударом с правого фланга штрафной закрутил мяч в дальний угол.

Пока что «Крылья» на 14 месте с 19 очками. «Оренбург» двенадцатый и имеет на один пункт больше.