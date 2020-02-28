«Крылья Советов» — «Оренбург»: счет 1:1, обзор гола

Миодраг Божович
«Крылья Советов»
Хозяева остались в меньшинстве уже на 23 минуте матча. Красную карточку получил Срджан Мияйлович.
За 4 минуты до конца первого тайма Денис Попович оказался первым на добивании в пустые ворота, после попытки Деяна Радоньича.
На 89 минуте Рикарду Алвеш эффектным ударом с правого фланга штрафной закрутил мяч в дальний угол.
Пока что «Крылья» на 14 месте с 19 очками. «Оренбург» двенадцатый и имеет на один пункт больше.
РПЛ. 20 тур
«Крылья Советов» — «Оренбург» — 1:1
Гол: 1:0 — 42 Попович, 1:1 — 89 Рикарду Алвеш«Крылья Советов»: Фролов, Зеффан, Чернов, Карпов, Попович (Лысцов, 90), Антон (Гацкан, 79), Мияйлович, Кабутов, Зиньковский (Глушенков, 83), Тимофеев, Радоньич«Оренбург»: Довбня, Терехов, Сиваков, Малых, Радакович, Куат (Чуканов, 66), Аюпов, Рикарду Алвеш, Мишкич, Деспотович, Силла (Фамейе, 66)Предупреждения: Куат (31), Малых (40), Попович (59), Деспотович (73), Радакович (90), Сиваков (90)Удаление Мияйлович (23)