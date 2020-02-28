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    Экс-вратарь «Реала» дисквалифицирован на 8 матчей за расизм

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    Вратарь «Лидса» Кико Касилья дисквалифицирован на восемь матчей, а также оштрафован на 60 тысяч фунтов, информирует пресс-служба FA.

    Кико Касилья
    Кико Касилья

    33-летний испанец признан виновным в расизме. Теперь он должен пройти специальное обучение лицом к лицу с пострадавшим.

    Инцидент произошел в матче Чемпионшипа 28 сентября 2019 года. Касилья оскорбил 20-летнего английского нападающего конголезского происхождения Джонатана Леко, выступающего на правах аренды за «Чарльтон».

    20-летний футболист, права на которого принадлежат «Вест Бромвичу», сказал об этом судье, и тот внес информацию в рапорт по матчу.

    Футбольная ассоциация Англии (FA) вела расследование произошедшего с ноября. Организация связывалась со специалистами по чтению по губам, а также с переводчиком с испанского, чтобы прояснить ситуацию. 0

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