«Аякс» — «Хетафе»: счет 2:1, обзор голов

Перр Схюрс
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Гости оказались лучше по количеству забитых голов на выезде, да и в целом выиграли по общему счету. У них отличился Хайме Мата на 5 минуте.
Через 5 минут Данило сравнял счет, воспользовавшись пасом Ван де Бека. На 63 минуте Матиас Оливейра забил в собственные ворота и принес хозяевам победу.
Тем не менее общий счет в этой паре 2:3 в пользу «Хетафе».
Лига Европы. 1/16
«Аякс» — «Хетафе» — 2:1
Голы: 0:1 — 5 Мата, 1:1 — 10 Данило, 2:1 — 63 Эйтинг«Аякс»: Онана, Мартинес, Блинд, Схюрс, Дест, Гравенберх (Хунтелар, 75), ван де Бек, Тадич, Эйтинг, Бабел, Данило (Промес, 46)«Хетафе»: Сория, Кукурелья, Суарес, Эчейта, Ньом, Арамбарри, Максимович, Джене, Оливера, Мата (Тимор, 90), Дейверсон (Молина, 70)Предупреждения: Сория (11), Данило (11), Арамбарри (28), Ньом (41), Мата (45), Блинд (66), Мартинес (76), Эйтинг (90), Хунтелар (90)