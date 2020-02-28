«Аякс» — «Хетафе»: счет 2:1, обзор голов

В ответном матче 1/16 Лиги Европывыиграл у2:1, но при этом вылетел из турнира.

Гости оказались лучше по количеству забитых голов на выезде, да и в целом выиграли по общему счету. У них отличился Хайме Мата на 5 минуте.

Через 5 минут Данило сравнял счет, воспользовавшись пасом Ван де Бека. На 63 минуте Матиас Оливейра забил в собственные ворота и принес хозяевам победу.

Тем не менее общий счет в этой паре 2:3 в пользу «Хетафе».