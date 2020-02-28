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    «Аякс» выиграл, но не прошел дальше

    «Аякс» — «Хетафе»: счет 2:1, обзор голов

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    В ответном матче 1/16 Лиги Европы «Аякс» выиграл у «Хетафе» 2:1, но при этом вылетел из турнира.

    Перр Схюрс
    Перр Схюрс

    Гости оказались лучше по количеству забитых голов на выезде, да и в целом выиграли по общему счету. У них отличился Хайме Мата на 5 минуте.

    Через 5 минут Данило сравнял счет, воспользовавшись пасом Ван де Бека. На 63 минуте Матиас Оливейра забил в собственные ворота и принес хозяевам победу.

    Тем не менее общий счет в этой паре 2:3 в пользу «Хетафе».

    Лига Европы. 1/16
    «Аякс» — «Хетафе» — 2:1
    Голы: 0:1 — 5 Мата, 1:1 — 10 Данило, 2:1 — 63 Эйтинг«Аякс»: Онана, Мартинес, Блинд, Схюрс, Дест, Гравенберх (Хунтелар, 75), ван де Бек, Тадич, Эйтинг, Бабел, Данило (Промес, 46)«Хетафе»: Сория, Кукурелья, Суарес, Эчейта, Ньом, Арамбарри, Максимович, Джене, Оливера, Мата (Тимор, 90), Дейверсон (Молина, 70)Предупреждения: Сория (11), Данило (11), Арамбарри (28), Ньом (41), Мата (45), Блинд (66), Мартинес (76), Эйтинг (90), Хунтелар (90)
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