«Наполи» — «Барселона»: счет матча 1:1, обзор голов

Встреча, которая прошла на стадионе «Сан-Паоло», завершилась со счетом 1:1.
Неаполитанцы вышли вперед на 30-й минуте, когда Дрис Мертенс нанес идеальный удар в верхний угол с линии штрафной площади.
За весь первый тайм каталонцы не нанесли ни одного удара в створ чужих ворот.
На 57-й минуте «сине-гранатовые» все-таки отыгрались. Серхио Бускетс сделал проникающий пас в штрафную на Нелсона Семеду, который прострелил на Антуана Гризманна и тот в касание переправил мяч в цель.
Упустив минимальный перевес, подопечные Дженнаро Гаттузо не опустили рук и пытались вырвать победу, создав несколько опасных моментов у ворот Марка-Андре тер Штегена.
На последних минутах основного времени гости остались в меньшинстве, поскольку Артуро Видаль получил две желтые карточки подряд.
Ответный матч команды проведут на «Камп Ноу» 18 марта. 0