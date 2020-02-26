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    «Наполи» и «Барселона» не выявили победителя

    «Наполи» — «Барселона»: счет матча 1:1, обзор голов

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    «Наполи» сыграл вничью с «Барселоной» в домашнем матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

    Серхио Бускетс
    Серхио Бускетс

    Встреча, которая прошла на стадионе «Сан-Паоло», завершилась со счетом 1:1.

    Неаполитанцы вышли вперед на 30-й минуте, когда Дрис Мертенс нанес идеальный удар в верхний угол с линии штрафной площади.

    За весь первый тайм каталонцы не нанесли ни одного удара в створ чужих ворот.

    На 57-й минуте «сине-гранатовые» все-таки отыгрались. Серхио Бускетс сделал проникающий пас в штрафную на Нелсона Семеду, который прострелил на Антуана Гризманна и тот в касание переправил мяч в цель.

    Упустив минимальный перевес, подопечные Дженнаро Гаттузо не опустили рук и пытались вырвать победу, создав несколько опасных моментов у ворот Марка-Андре тер Штегена.

    На последних минутах основного времени гости остались в меньшинстве, поскольку Артуро Видаль получил две желтые карточки подряд.

    Лига чемпионов. 1/8 финала
    «Наполи» (Италия) — «Барселона» (Испания) — 1:1 (1:0)
    Голы: Мертенс, 30 (1:0). Гризманн, 57 (1:1)«Наполи»: Оспина, Манолас, Мариу Руй, Максимович, Ди Лоренцо, Зелиньски, Демме (Аллан, 80), Руис, Кальехон (Политано, 74), Мертенс (Милик, 54), Инсинье«Барселона»: тер Штеген, Пике (Лангле, 90+3), Юмтити, Семеду, Фирпо, Ракитич (Артур, 56), Видаль, Бускетс, де Йонг, Месси, Гризманн (Фати, 87)Предупреждения: Бускетс, 49. Инсинье, 61. Месси, 66. Гризманн, 83. Видаль, 89. Мариу Руй, 89Удаление: Видаль, 89

    Ответный матч команды проведут на «Камп Ноу» 18 марта. 0

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