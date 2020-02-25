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    «Ливерпуль» вырвал победу у «Вест Хэма», повторив рекорд «Ман Сити»

    «Ливерпуль» — «Вест Хэм»: счет матча 3:2, обзор голов

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    В матче 27-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» одержал домашнюю победу над «Вест Хэмом» — 3:2.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Счет в матче на 9-й минуте открыли хозяева. Трент Александер-Арнольд навесил с правого фланга атаки в центр чужой штрафной, где Вейналдум остался без присмотра и ударом головой отправил мяч в угол ворот.

    Спустя три минуты «молотобойцы» отыгрались. Снодграсс навесил с углового с правого фланга на ближнюю штангу, где Диоп был первым на мяче и отправил его точно в ближний угол ворот «Ливерпуля».

    На 54-й минуте «Вест Хэм» вышел вперед. Райс исполнил точный прострел с правого фланга атаки в центр чужой штрафной, где остался без присмотра Форнальс и ударом в касание отправил мяч в угол ворот Алиссона.

    На 68-й минуте «Ливерпуль» сравнял счет. Робертсон подключился к атаке своей команды по левому флангу, прострелил низом в центр на Салаха и тот ударом в касание низом отправил мяч между ног Фабиански.

    На 81-й минуте мерсисайдцы повели. Гомес оказался первым на подборе у чужой штрафной и тут же попытался пробить.

    Рикошетом от спины Ноубла мяч прилетел к Александер-Арнольду на угол вратарской, откуда тот навесил в центр мимо вратаря, после чего Садио Мане оставалось поразить пустые ворота.

    Спустя пять минут Садио Мане отправил мяч в сетку ворот из пределов вратарской после прострела с правого фланга Александер-Арнольда, но забрался при этом во вне игры и гол не был засчитан.

    «Ливерпуль» с 79 очками возглавляет таблицу АПЛ, на 2 очка обгоняя «Манчестер Сити». «Вест Хэм» с 24 очками на 18-м месте.

    «Ливерпуль» победил в 18 матче подряд в рамках АПЛ и повторил рекорд «Манчестер Сити», который победил в 18 матчах кряду в период с августа по декабрь 2017 года. 0

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