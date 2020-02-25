«Ливерпуль» — «Вест Хэм»: счет матча 3:2, обзор голов

В матче 27-го тура чемпионата Англииодержал домашнюю победу над— 3:2.

Счет в матче на 9-й минуте открыли хозяева. Трент Александер-Арнольд навесил с правого фланга атаки в центр чужой штрафной, где Вейналдум остался без присмотра и ударом головой отправил мяч в угол ворот.

Спустя три минуты «молотобойцы» отыгрались. Снодграсс навесил с углового с правого фланга на ближнюю штангу, где Диоп был первым на мяче и отправил его точно в ближний угол ворот «Ливерпуля».

На 54-й минуте «Вест Хэм» вышел вперед. Райс исполнил точный прострел с правого фланга атаки в центр чужой штрафной, где остался без присмотра Форнальс и ударом в касание отправил мяч в угол ворот Алиссона.

На 68-й минуте «Ливерпуль» сравнял счет. Робертсон подключился к атаке своей команды по левому флангу, прострелил низом в центр на Салаха и тот ударом в касание низом отправил мяч между ног Фабиански.

На 81-й минуте мерсисайдцы повели. Гомес оказался первым на подборе у чужой штрафной и тут же попытался пробить.

Рикошетом от спины Ноубла мяч прилетел к Александер-Арнольду на угол вратарской, откуда тот навесил в центр мимо вратаря, после чего Садио Мане оставалось поразить пустые ворота.

Спустя пять минут Садио Мане отправил мяч в сетку ворот из пределов вратарской после прострела с правого фланга Александер-Арнольда, но забрался при этом во вне игры и гол не был засчитан.

«Ливерпуль» с 79 очками возглавляет таблицу АПЛ, на 2 очка обгоняя «Манчестер Сити». «Вест Хэм» с 24 очками на 18-м месте.

«Ливерпуль» победил в 18 матче подряд в рамках АПЛ и повторил рекорд «Манчестер Сити», который победил в 18 матчах кряду в период с августа по декабрь 2017 года. 0