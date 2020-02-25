Дембеле: Страха перед «Юве» у «Лиона» нас нет, мы знаем свои сильные стороны

Нападающий «Лиона»прокомментировал предстоящий домашний матч св рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Очевидно, что в этом сезоне у нас не всегда все проходит идеально. Но Лига чемпионов — особенный турнир, тут все иначе. Мы собраны, мотивированы и уверены в себе.

Опасаемся ли мы "Ювентуса" и Роналду? Страха у нас нет. мы знаем свои сильные стороны. Проведем ли мы великолепный матч, зависит от нас.

Я — форвард, и моя задача забивать. Никакого особого давления я не чувствую. Намерен сыграть в обычном ключе и максимально помочь команде», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА. 0