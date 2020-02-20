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    Нагельсманн: Во втором тайме мы попытались немного больше контратаковать

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    Главный тренер «Лейпцига» Юлиан Нагельсманн прокомментировал выездную победу над «Тоттенхэмом» (1:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

    Юлиан Нагельсманн
    Юлиан Нагельсманн

    «Это отличный стадион. Первые десять минут были очень шумными, очень громкими. В конце концов, было очень приятно участвовать в этой игре. И я рад, что мы победили.

    Всегда важно не пропускать голы. Мы всегда стараемся сразу атаковать соперников и отбирать мяч высоко на чужой половине.

    Во втором тайме мы попытались немного больше контратаковать. Это нормально, что при счете 1:0 мы защищались чуть глубже. Я обещаю, что во втором матче мы будем делать точно так же.

    Лаймер не мог работать левой рукой, у него болит плечо, но посмотрим, как он будет чувствовать себя в выходные. Будем надеяться на лучшее», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА. 0

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