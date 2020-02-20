Названы номинанты на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов

Эрлинг Холанн
globallookpress.com
В списке претендентов значатся: нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанн, вратарь «Тоттенхэма» Уго Льорис, защитник «Аталанты» Ханс Хатебур и игрок «Атлетико» Ренан Лоди.
Холанн стал автором дубля в матче с ПСЖ (2:1). Льорис отразил четыре удара и был признан лучшим игроком матча с «Лейпцигом» (0:1). Хатебур забил два мяча «Валенсии» (4:1). Лоди стал лучшим игроком встречи с «Ливерпулем» (1:0).
Победитель будет определен путем голосования на официальном сайте УЕФА.
Who does your #POTW vote go to?— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) February 19, 2020
⭐️ Renan Lodi
⭐️ Erling Haaland
⭐️ Hans Hateboer
⭐️ Hugo Lloris @FTBSantander