ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Нью-Йорк Рейнджерс»НХЛ. Два очка Бучневича и Гурьянова, шайба Панарина и передача Ничушкина
  • 07:00
    • Черышев установил рекорд «Валенсии» в ЛЧ
  • 00:55
    • Гол Вернера принес «Лейпцигу» победу над «Тоттенхэмом»
  • 00:53
    • Гол Черышева не спас «Валенсию» от крупного поражения в матче с «Аталантой»
  • 00:22
    • «Манчестер Сити» одержал победу над «Вест Хэмом»
  • 00:02
    • ЦСКА победил «Картахену» в товарищеском матче
    Все новости спорта

    Названы номинанты на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов

    Футбол Лига чемпионов Футбол Англии Тоттенхэм Футбол Германии Боруссия Д Футбол Италии Аталанта Футбол Испании Атлетико Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов
    Пресс-служба УЕФА объявила претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов.

    Эрлинг Холанн
    Эрлинг Холанн

    В списке претендентов значатся: нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанн, вратарь «Тоттенхэма» Уго Льорис, защитник «Аталанты» Ханс Хатебур и игрок «Атлетико» Ренан Лоди.

    Холанн стал автором дубля в матче с ПСЖ (2:1). Льорис отразил четыре удара и был признан лучшим игроком матча с «Лейпцигом» (0:1). Хатебур забил два мяча «Валенсии» (4:1). Лоди стал лучшим игроком встречи с «Ливерпулем» (1:0).

    Победитель будет определен путем голосования на официальном сайте УЕФА.

    0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Слухи о закате эпохи Симеоне оказались преувеличенными
  • Вчера в 18:38
    •
  • Прогноз
  • «Брюгге» — «Манчестер Юнайтед»
  • 1.61
  • Сегодня в 20:55
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли нынешний МЮ справиться с бельгийцами?
  • «Брюгге» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 1.61
    •
  • Выиграет ли «Шахтер» у «Бенфики»?
  • «Шахтер» — «Бенфика». Прогноз и ставки
  • 1.78
    •
  • Увезет ли «Интер» победу из Разграда?
  • «Лудогорец» — «Интер». Прогноз и ставки
  • 1.78
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть10 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам Играть17 000 рублей по промо LIVESPORT ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Давид де Хеа Футбол АПЛ. «Ливерпуль» победил «Норвич», «Челси» проиграл «МЮ», «МанСити» разобрался с «Вест Хэмом»Обзор матчей 26 тура АПЛ 00:230
  • 07:35
    • Уайлдер и Фьюри устроили потасовку на пресс-конференции
  • 22:21
    • «Динамо» отдало полузащитника в аренду «Тамбову»
  • 21:36
    • Рашфорд рискует пропустить Евро-2020
    Эрлинг Холанд Футбол Холанд — Терминатор. Пять выводов после победы Боруссии над ПСЖДортмундцы обыграли парижан в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов Вчера в 13:560
  • Экспресс дня

  • Сделает ли «Интер» хороший задел еще в Болгарии?
  • 3.24
    •
  • 08:22
    • Вернер: «РБ Лейпциг» очень гордится победой над «Тоттенхэмом»
  • 08:06
    • Гасперини: Сожалеем по поводу того, что пропустили поздний гол
  • 07:51
    • Моуринью не побеждает в плей-офф Лиги чемпионов с 2014 года
    Месут Озил Футбол Топ-5 претендентов на победу в Лиге ЕвропыКто выиграет турнир? Вчера в 07:410
  • 07:16
    • Названы номинанты на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов
  • 18:49
    • Холанн: Рад получить награду, но чувствую, что способен на большее
  • 17:56
    • Фуркад стал победителем индивидуальной гонки на чемпионате мира
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.66
  • Прогноз на матч Спартак — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.81
  • Прогноз на матч Сочи — Витязь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.61
  • Прогноз на матч Брюгге — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 20:55
    •  1.78
  • Прогноз на матч Шахтер — Бенфика
  • Футбол
  • Сегодня в 20:55
    •  1.78
  • Прогноз на матч Лудогорец — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 20:55
    •  1.85
  • Прогноз на матч Хетафе — Аякс
  • Футбол
  • Сегодня в 20:55
    •  1.90
  • Прогноз на матч Клуж — Севилья
  • Футбол
  • Сегодня в 20:55
    •  1.58
  • Прогноз на матч Айнтрахт — РБ Зальцбург
  • Футбол
  • Сегодня в 20:55
    •  1.81
  • Прогноз на матч Спортинг — Истанбул
  • Футбол
  • Сегодня в 20:55
    •  2.23
  • Прогноз на матч Копенгаген — Селтик
  • Футбол
  • Сегодня в 20:55
    •  1.71
  • Прогноз на матч Арсенал — Олимпиакос
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.61
  • Прогноз на матч Глазго Рейнджерс — Брага
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие