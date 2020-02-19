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    СМИ: Рангник подписал предварительный контракт с «Миланом»

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    Немецкий тренер Ральф Рангник заключил предварительный контракт с итальянским клубом «Милан», сообщает L’Equipe.

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    61-летний немец станет новым главным тренером команды после завершения нынешнего сезона. Во временном соглашении Рангика и «Милана» прописана выплата неустойки, если клуб серии А решит расторгнуть договор.

    С 2015 по 2019 годы Рангник работал в «РБ Лейпциг» на разных должностях и в том числе дважды занимал пост главного тренера.

    Под его руководством команда вышла в бундеслигу в 2016 году, а в прошлом сезоне заняла третье место, получив право выступить в Лиге чемпионов.

    В данный момент Рангник занимает пост главы футбольного отдела компании «Ред Булл», которой принадлежат немецкий «РБ Лейпциг» и австрийский «Ред Булл Зальцбург».

    «Милан» занимает восьмое место в турнирной таблице, набрав 35 очков в 24 турах. С 9 октября команду тренирует Стефано Пиоли, сменивший Марко Джампаоло, под чьим руководством красно-черные начинали нынешний сезон. 0

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