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    Тарасов — игрок «Рубина»

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    «Рубин» на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с полузащитником Дмитрием Тарасовым.

    Дмитрий Тарасов
    Дмитрий Тарасов

    Соглашение между сторонами рассчитано до конца сезона-2019/20.

    Напомним, Тарасов принял участие в двух предсезонных тренировочных сборах казанцев. Второй проходит в Турции и закончится 9 февраля.

    Последним клубом Тарасова был московский «Локомотив», который он покинул летом. С тех пор он поддерживал форму самостоятельно.

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