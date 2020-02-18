Тарасов — игрок «Рубина»

на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с полузащитником

Соглашение между сторонами рассчитано до конца сезона-2019/20.

Напомним, Тарасов принял участие в двух предсезонных тренировочных сборах казанцев. Второй проходит в Турции и закончится 9 февраля.

Последним клубом Тарасова был московский «Локомотив», который он покинул летом. С тех пор он поддерживал форму самостоятельно.

❗️Официально❗️

«Рубин» подписал контракт с Дмитрием Тарасовым✍🏼

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📃Соглашение рассчитано до окончания сезона 2019/20.

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Добро пожаловать!❤💚

🖥 https://t.co/8mBt4HyAoe pic.twitter.com/SkaJGGzDzx — «Рубин» Казань (@fcrk) February 18, 2020

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