«Челси» — «Манчестер Юнайтед»: счет матча 0:2, обзор голов

потерпел поражение отв домашнем матче 26-го тура английской Премьер-лиги.

Встреча, которая прошла на «Стэмфорд Бридж», завершилась со счетом 0:2.

«Красные дьяволы» вышли вперед на последней минуте первого тайма, когда Аарон Ван-Биссака выполнил навес с правого фланга, а Антони Марсьяль точно пробил головой с линии вратарской.

На 66-й минуте манкунианцы удвоили свое преимущество. Бруну Фернандеш навесил с углового прямо на голову Гарри Магуайра, который поразил угол чужих ворот.

АПЛ. 26-й тур «Челси» — «Манчестер Юнайтед» — 0:2 (0:1) Голы: Марсьяль, 45 (0:1). Магуайр, 66 (0:2)«Челси»: Кабальеро, Р.Джеймс, Рюдигер, Кристенсен (Зума, 46), Аспиликуэта, Жоржинью, Канте (Маунт, 13), Ковачич, Виллиан, Батшуайи (Жиру, 68), Педро«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Байи, Магуайр, Шоу, Ван-Биссака, Фред, Матич, Д.Джеймс (Перейра, 80), Бруну Фернандеш (Далот, 90+2), Уильямс, Марсьяль (Игало, 90+1)Предупреждения: Виллиан, 35. Рюдигер, 48. Фред, 59. Зума, 59. Педро, 64. Уильямс, 76. Ван-Биссака, 79

В турнирной таблице АПЛ «Челси» занимает четвертое место (41 очко), а «Манчестер Юнайтед» — седьмое (38 очков). 0