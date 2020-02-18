ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Виллиан ЖозеТрансферный дайджест. 11-17 февраля
  • 00:55
    • «Челси» на «Стэмфорд Бридж» проиграл «Манчестер Юнайтед»
  • 00:41
    • «Милан» на своем поле обыграл «Торино»
  • 23:48
    • Фернандеш отсудил у «Локомотива» более 10 миллионов рублей
  • 23:35
    • Первый канал покажет матч «Реал» — «Барселона»
  • 23:03
    • Василевский признан второй звездой недели в НХЛ
    Все новости спорта

    «Челси» на «Стэмфорд Бридж» проиграл «Манчестер Юнайтед»

    «Челси» — «Манчестер Юнайтед»: счет матча 0:2, обзор голов

    Футбол АПЛ Футбол Англии Челси Манчестер Юнайтед Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ
    «Челси» потерпел поражение от «Манчестер Юнайтед» в домашнем матче 26-го тура английской Премьер-лиги.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Встреча, которая прошла на «Стэмфорд Бридж», завершилась со счетом 0:2.

    «Красные дьяволы» вышли вперед на последней минуте первого тайма, когда Аарон Ван-Биссака выполнил навес с правого фланга, а Антони Марсьяль точно пробил головой с линии вратарской.

    На 66-й минуте манкунианцы удвоили свое преимущество. Бруну Фернандеш навесил с углового прямо на голову Гарри Магуайра, который поразил угол чужих ворот.

    АПЛ. 26-й тур
    «Челси» — «Манчестер Юнайтед» — 0:2 (0:1)
    Голы: Марсьяль, 45 (0:1). Магуайр, 66 (0:2)«Челси»: Кабальеро, Р.Джеймс, Рюдигер, Кристенсен (Зума, 46), Аспиликуэта, Жоржинью, Канте (Маунт, 13), Ковачич, Виллиан, Батшуайи (Жиру, 68), Педро«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Байи, Магуайр, Шоу, Ван-Биссака, Фред, Матич, Д.Джеймс (Перейра, 80), Бруну Фернандеш (Далот, 90+2), Уильямс, Марсьяль (Игало, 90+1)Предупреждения: Виллиан, 35. Рюдигер, 48. Фред, 59. Зума, 59. Педро, 64. Уильямс, 76. Ван-Биссака, 79

    В турнирной таблице АПЛ «Челси» занимает четвертое место (41 очко), а «Манчестер Юнайтед» — седьмое (38 очков). 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • «Ливерпуль» продолжил невероятную серию. АПЛ показала свою силу
  • Вчера в 14:02
    •
  • Прогноз
  • «Боруссия» Д — ПСЖ
  • 1.67
  • Сегодня в 23:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Голы в Дортмунде не заставят себя долго ждать
  • «Боруссия» Д — ПСЖ. Прогноз и ставки
  • 1.67
    •
  • Увезет ли «Ливерпуль» еврокубковую победу из Мадрида?
  • «Атлетико» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
  • Чем порадуют первые матчи 1/8 Лиги чемпионов?
  • Экспресс дня 18 февраля. Прогноз и ставки
  • 2.56
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть10 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам Играть17 000 рублей по промо LIVESPORT ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Пеп Гвардиола Футбол «Лучше поздно, чем никогда». Футбольный мир реагирует на наказание «Ман Сити»Как футбольный мир отреагировал на исключение «Манчестер Сити» из еврокубков Вчера в 02:080
  • 22:15
    • ЦСКА продлил победную серию в матчах с минским «Динамо»
  • 20:38
    • Семак: Малком нормально готов, но мы страхуемся, чтобы не было переутомления
  • 20:28
    • Объявлены номера российских биатлонисток на гонку в Антхольце
    «Тоттенхэм» поднялся на пятое место Футбол Вопреки хаосу Моуринью двигает «Тоттенхэм» наверхРеакция прессы на матч «Астон Вилла» — «Тоттенхэм» Вчера в 03:560
  • Экспресс дня

  • Чем порадуют первые матчи 1/8 Лиги чемпионов?
  • 2.56
    •
  • 00:21
    • Тухель рассчитывает на Неймара в матче с «Боруссией»
  • 00:04
    • Кокорину было приятно играть в атаку в дебютном матче за «Сочи»
  • 23:17
    • Клейстерс проиграла Мугурусе в первом матче после возвращения
    Килиан Мбаппе и Неймар Футбол Еще один шанс парижан. Чемпионы Франции больше всех похожи на победителей ЛЧСмогут ли Неймар и Килиан Мбаппе привести команду к долгожданному успеху? 16/02/2020 в 22:220
  • 20:00
    • «Северсталь» одержала выездную победу над «Трактором»
  • 19:33
    • «Металлург» выиграл у «Куньлуня»
  • 19:21
    • «Салават» одержал домашнюю победу над «Сочи»
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.71
  • Прогноз на матч Вегас — Вашингтон
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Аль-Садд — Сепахан
  • Футбол
  • Сегодня в 18:35
    •  1.68
  • Прогноз на матч Ак Барс — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Спартак — Торпедо
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.67
  • Прогноз на матч Боруссия Д — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Атлетико — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.56
  • Экспресс дня 18 февраля
  • Сегодня в 23:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Боруссия Д — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.68
  • Прогноз на матч Атлетико — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие