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    «Лейпциг» на своем поле разгромил «Вердер»

    «Лейпциг» — «Вердер»: счет матча 3:0, обзор голов

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    «Лейпциг» в домашнем матче 22-го тура немецкой Бундеслиги одержал крупную победу над «Вердером» — 3:0.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    «Быки» открыли счет на 18-й минуте, когда Лукас Клостерман на дальней штанге замкнул скидку от Патрика Шика.

    На 39-й минуте отличился уже сам Шик, точно пробил головой после навесной передачи от Дани Ольмо.

    До разгрома хозяева довели дело на 46-й минуте. Конрад Лаймер из глубины сделал заброс в чужую штрафную на ход Норди Мукиэле, который точно пробил в касание.

    В турнирной таблице Бундеслиги «Лейпциг» вышел на первое место (45 очков), «Вердер» идет 17-м (17 очков).

    Другие результаты:

    «Аугсбург» — «Фрайбург» — 1:1
    «Падерборн» — «Герта» — 1:2
    «Унион» — «Байер» — 2:3
    «Хоффенхайм» — «Вольфсбург» — 2:3 0

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