«Лейпциг» — «Вердер»: счет матча 3:0, обзор голов

Фрагмент матча
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«Быки» открыли счет на 18-й минуте, когда Лукас Клостерман на дальней штанге замкнул скидку от Патрика Шика.
На 39-й минуте отличился уже сам Шик, точно пробил головой после навесной передачи от Дани Ольмо.
До разгрома хозяева довели дело на 46-й минуте. Конрад Лаймер из глубины сделал заброс в чужую штрафную на ход Норди Мукиэле, который точно пробил в касание.
В турнирной таблице Бундеслиги «Лейпциг» вышел на первое место (45 очков), «Вердер» идет 17-м (17 очков).
Другие результаты:
«Аугсбург» — «Фрайбург» — 1:1
«Падерборн» — «Герта» — 1:2
«Унион» — «Байер» — 2:3
«Хоффенхайм» — «Вольфсбург» — 2:3 0