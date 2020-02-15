«Лейпциг» — «Вердер»: счет матча 3:0, обзор голов

в домашнем матче 22-го тура немецкой Бундеслиги одержал крупную победу над— 3:0.

«Быки» открыли счет на 18-й минуте, когда Лукас Клостерман на дальней штанге замкнул скидку от Патрика Шика.

На 39-й минуте отличился уже сам Шик, точно пробил головой после навесной передачи от Дани Ольмо.

До разгрома хозяева довели дело на 46-й минуте. Конрад Лаймер из глубины сделал заброс в чужую штрафную на ход Норди Мукиэле, который точно пробил в касание.

В турнирной таблице Бундеслиги «Лейпциг» вышел на первое место (45 очков), «Вердер» идет 17-м (17 очков).

Другие результаты:

«Аугсбург» — «Фрайбург» — 1:1

«Падерборн» — «Герта» — 1:2

«Унион» — «Байер» — 2:3

«Хоффенхайм» — «Вольфсбург» — 2:3 0