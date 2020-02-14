Торбинский пробует себя в роли тренера в США

Бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года в составе сборной Россиипереехал жить в США.

«Не собираюсь объявлять о завершении футбольной карьеры. Я сейчас не в России, уехал жить в США. Сейчас пробую себя в роли тренера», — сказал Торбинский «Р-Спорт».

Последним клубом 35-летнего футболиста был «Енисей», который он покинул в июне 2019 года.

Торбинский также выступал за «Спартак», «Локомотив», «Рубин», «Ростов», «Краснодар», «Пафос» и «Балтику». В 2003 году он стал обладателем Кубка России в составе красно-белых.

За сборную России он играл с 2007 по 2016 год. В 30 матчах за национальную команду он забил два гола. 0