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    «Ливерпуль» должен активировать опцию выкупа Вернера весной

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    Нападающий «РБ Лейпциг» Тимо Вернер, вероятно, перейдет в «Ливерпуль» в летнее трансферное окно, сообщает журналист Bild Кристиан Фальк.

    Тимо Вернер
    Тимо Вернер

    По информации источника, «Ливерпуль» должен активировать опцию выкупа немецкого форварда до конца апреля. В таком случае сумма не вырастет и составит от € 55 млн до € 60 млн.

    Также журналист сообщил, что, по словам руководства, мюнхенская «Бавария» не планирует делать предложение относительно Вернера.

    Тимо Вернер принял участие в 21 матче Бундеслиги в этом сезоне. Форвард забил 20 голов и стал автором 6 результативных передач. Контракт немецкого футболиста с «РБ Лейпциг» рассчитан до лета 2023 года. 0

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