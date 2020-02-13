«Ливерпуль» должен активировать опцию выкупа Вернера весной

Нападающий, вероятно, перейдет вв летнее трансферное окно, сообщает журналист Bild Кристиан Фальк.

По информации источника, «Ливерпуль» должен активировать опцию выкупа немецкого форварда до конца апреля. В таком случае сумма не вырастет и составит от € 55 млн до € 60 млн.

Также журналист сообщил, что, по словам руководства, мюнхенская «Бавария» не планирует делать предложение относительно Вернера.

Тимо Вернер принял участие в 21 матче Бундеслиги в этом сезоне. Форвард забил 20 голов и стал автором 6 результативных передач. Контракт немецкого футболиста с «РБ Лейпциг» рассчитан до лета 2023 года. 0