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    «Уфа» подписала хавбека сборной Узбекистана

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    «Уфа» заключила долгосрочный контракт с 19-летним полузащитником сборной Узбекистана Остоном Уруновым, сообщает пресс-служба башкирского клуба.

    «Уфа» подписала хавбека сборной Узбекистана
    «Уфа» подписала хавбека сборной Узбекистана

    Хавбек находился на просмотре в уфимской команде и принял участие в кипрском сборе команды.

    Урунов ранее выступал за «Пахтакор», «Навбахор» и «Локо Ташкент», который был его последним клубом.

    Всего в его активе 64 матча, четыре гола и четыре результативные передачи в клубной карьере. Также на его счету числится три матча за сборную Узбекистана.

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