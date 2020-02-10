«Уфа» подписала хавбека сборной Узбекистана

заключила долгосрочный контракт с 19-летним полузащитником сборной Узбекистана, сообщает пресс-служба башкирского клуба.

Хавбек находился на просмотре в уфимской команде и принял участие в кипрском сборе команды.

Урунов ранее выступал за «Пахтакор», «Навбахор» и «Локо Ташкент», который был его последним клубом.

Всего в его активе 64 матча, четыре гола и четыре результативные передачи в клубной карьере. Также на его счету числится три матча за сборную Узбекистана.

Привет болельщикам от Остона Урунова 🇺🇿 pic.twitter.com/GnUkhH98Bv — ФК УФА (@UfaFc) February 10, 2020

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