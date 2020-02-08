«Вест Хэм» не будет удерживать Райса летом

Главный тренерзаявил, что клуб может расстаться с полузащитникомследующим летом.

«Мне кажется, Райс — один из лучших опорников в стране. Но иногда, когда клуб строится, приходится продавать. Надеюсь, с Декланом этого не произойдет, но раньше я такое говорил в ситуациях с Руни и Лескоттом. Тогда команда стала лучше, потому что мы смогли купить необходимых игроков», — отметил Мойес в интервью The Guardian.

Действующий контракт Райса с «Вест Хэмом» рассчитан до июня 2024 года.

В текущем сезоне 21-летний игрок провел 26 матчей за «молотобойцев», отличившись 1 голевой передачей. 0