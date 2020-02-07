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    Черышев: Чалов созрел для европейской топ-лиги, испанская ему бы подошла

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    Полузащитник сборной России и «Валенсии» Денис Черышев высказал мнение о перспективах форварда московского ЦСКА Федора Чалова.

    Федор Чалов
    Федор Чалов

    Напомним, ранее СМИ сообщали, что 21-летний россиянин попал в сферу интересов английских клубов «Кристал Пэлас», «Брайтон» и «Челси».

    «Хорошо знаком с Федором, тоже забивной нападающий, он созрел для европейской топ-лиги. Испанская ему бы подошла, но Феде нужно дать шанс, поверить в него.

    Это не так легко: он стоит много денег. Чалов хороший футболист, но на него должны сделать ставку», — заявил Черышев Sport24.

    В текущем сезоне Чалов принял участие в 19 матчах РПЛ и забил 5 голов.

    Действующий контракт нападающего с московским клубом рассчитан до лета 2022 года. 0

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