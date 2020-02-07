Черышев: Чалов созрел для европейской топ-лиги, испанская ему бы подошла

Полузащитник сборной России и «Валенсии»высказал мнение о перспективах форварда московского ЦСКА

Напомним, ранее СМИ сообщали, что 21-летний россиянин попал в сферу интересов английских клубов «Кристал Пэлас», «Брайтон» и «Челси».

«Хорошо знаком с Федором, тоже забивной нападающий, он созрел для европейской топ-лиги. Испанская ему бы подошла, но Феде нужно дать шанс, поверить в него.

Это не так легко: он стоит много денег. Чалов хороший футболист, но на него должны сделать ставку», — заявил Черышев Sport24.

В текущем сезоне Чалов принял участие в 19 матчах РПЛ и забил 5 голов.

Действующий контракт нападающего с московским клубом рассчитан до лета 2022 года. 0