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    «Тамбов» доиграет сезон в Нижнем Новгороде

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    «Тамбов» проведет оставшиеся домашние матчи текущего сезона на стадионе «Нижний Новгород».

    Стадион «Нижний Новгород»
    Стадион «Нижний Новгород»

    Об этом сообщает официальный сайт «Тамбова».

    «Тамбову» предстоит провести на арене «Нижний Новгород» пять домашних матчей: с «Рубином», «Крыльями Советов», «Зенитом», «Ахматом» и «Сочи».

    «Принимая решение о переезде из Саранска в Нижний Новгород мы исходили исключительно из экономических соображений. Вариант с ареной "Нижний Новгород" максимально выгоден нашему клубу по многим аспектам, начиная от вопросов логистики, заканчивая стоимостью целого ряда необходимых организационных услуг, без которых невозможно проведение футбольного матча на таком высоком уровне», — сказала генеральный директор футбольного клуба «Тамбов» Ольга Коновалова.

    Первый матч на новом для себя стадионе «Тамбов» проведет 1 марта против «Рубина». 0

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