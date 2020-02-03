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    Дубль Кокорина принес «Зениту-2» победу в товарищеском матче

    Футбол Зенит-2 Товарищеские матчи Второй дивизион. Запад Футбол России Зенит
    Питерский «Зенит-2» обыграл бразильский клуб «Гремио Новоризонтино» (4:1) в товарищеском матче на тренировочных сборах в Турции.

    Александр Кокорин
    Александр Кокорин

    В составе победителей дубль на 68-й и 69-й минутах оформил Александр Кокорин, который вышел в стартовом составе и отыграл на позиции полузащитника.

    Также за сине-бело-голубых отличились Иван Тарасов (3-я минута) и Владимир Хубулов (54).

    Напомним, Кокорин проходит сборы с «Зенитом-2» после того, как отказался переходить в «Сочи» на правах аренды.

    Сегодня владелец «Сочи» Борис Ротенберг заявил, что команда ждет Кокорина в своем расположении, и выразил надежду на то, что форвард «примет правильное решение».

    «Зенит-2» выступает в первенстве ПФЛ и занимает третье место в зоне «Запад». 0

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