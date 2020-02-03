Дубль Кокорина принес «Зениту-2» победу в товарищеском матче

Питерскийобыграл бразильский клуб(4:1) в товарищеском матче на тренировочных сборах в Турции.

В составе победителей дубль на 68-й и 69-й минутах оформил Александр Кокорин, который вышел в стартовом составе и отыграл на позиции полузащитника.

Также за сине-бело-голубых отличились Иван Тарасов (3-я минута) и Владимир Хубулов (54).

Напомним, Кокорин проходит сборы с «Зенитом-2» после того, как отказался переходить в «Сочи» на правах аренды.

Сегодня владелец «Сочи» Борис Ротенберг заявил, что команда ждет Кокорина в своем расположении, и выразил надежду на то, что форвард «примет правильное решение».

«Зенит-2» выступает в первенстве ПФЛ и занимает третье место в зоне «Запад». 0