«Ливерпуль» — «Саутгемптон»: счет матча 4:0, обзор голов

В матче 25-го тура чемпионата Англииодержал домашнюю победу надсо счетом 4:0.

Счет в матче был открыт на 48-й минуте. Окслейд-Чемберлен получил передачу от Фирмино на левом краю чужой штрафной, сместился ближе к центру и прицельно низом пробил.

На 61-й минуте Фирмино получил пас на левом краю чужой штрафной и передал мяч в центр на Хендерсона, а тот ударом в касание отправил круглого под перекладину ворот.

На 72-й минуте Хендерсон исполнил передачу с правого фланга атаки во вратарскую, где Салах вышел один на один и ударом с близкой дистанции отправил мяч точно в цель.

А на 90-й минуте Фирмино отпасовал с правого края чужой штрафной во вратарскую, где Салах опередил защитника и ударом с близкой дистанции отправил мяч в цель.

«Красные» продолжают лидировать в турнирной таблице АПЛ, имея 24 победы и 1 ничью в 24 турах.