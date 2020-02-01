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    «Ливерпуль» — «Саутгемптон»: счет матча 4:0, обзор голов

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    В матче 25-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» одержал домашнюю победу над «Саутгемптоном» со счетом 4:0.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Счет в матче был открыт на 48-й минуте. Окслейд-Чемберлен получил передачу от Фирмино на левом краю чужой штрафной, сместился ближе к центру и прицельно низом пробил.

    На 61-й минуте Фирмино получил пас на левом краю чужой штрафной и передал мяч в центр на Хендерсона, а тот ударом в касание отправил круглого под перекладину ворот.

    На 72-й минуте Хендерсон исполнил передачу с правого фланга атаки во вратарскую, где Салах вышел один на один и ударом с близкой дистанции отправил мяч точно в цель.

    А на 90-й минуте Фирмино отпасовал с правого края чужой штрафной во вратарскую, где Салах опередил защитника и ударом с близкой дистанции отправил мяч в цель.

    «Красные» продолжают лидировать в турнирной таблице АПЛ, имея 24 победы и 1 ничью в 24 турах.

    АПЛ. 25-й тур
    «Ливерпуль» — «Саутгемптон» — 4:0 (0:0)
    Голы: Окслейд-Чемберлен, 47 (1:0). Хендерсон, 60 (2:0). Салах, 72 (3:0). Салах, 90 (4:0)«Ливерпуль»: Алиссон, ван Дейк, Робертсон, Гомес, Александр-Арнолд, Вайналдум (Минамино, 81), Хендерсон (Лаллана, 88), Окслейд-Чемберлен (Кейта, 73), Фабинью, Роберту Фирмину, Салах«Саутгемптон»: Маккарти, Бертранд, Стивенс, Беднарек, Ромеу, Уорд-Проуз, Хейбьерг, Лонг (Адамс, 70), Редмонд, Ингс (Обафеми, 70), Дженепо (Буфаль, 82)Предупреждения: Уорд-Проуз, 65. Стивенс, 89
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