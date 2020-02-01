АПЛ. «Лестер» сыграл вничью с «Челси», «Тоттенхэм» против «Ман Сити»

С 1 по 2 февраля пройдут матчи 25 тура английской Премьер-лиги. Самым ожидаемым является противостояние «Тоттенхэма» и «Манчестер Сити».

«Лестер» — «Челси» 2:2

«Лестер Сити» на своем поле сыграл результативную ничью с «Челси» Фрэнка Лэмпарда (2:2).

Первый тайм прошел без забитых голов, при этом активнее были гости. На старте второй половины встречи счет открыл Антонио Рюдигер точным ударом головой. Чуть меньше чем через 10 минут Харви Барнс прорвался в штрафную и с левого угла пробил по воротам. Вследствие рикошета мяч попал в дальний угол.

На 64 минуте Бен Чилуэлл вывел хозяев вперед, оказавшись на ударной позиции после передачи Юри Тилеманса. Британец расстрелял ворота Вилли Кабальеро.

Календарь и таблица АПЛ

На 71 минуте Рюдигер оформил дубль после подачи Маунта со штрафного. Защитник снова забил головой.

«Лестер» третий с 49 очками. «Челси» на четвертом месте, имея 41 пункт.

АПЛ. 25 тур «Лестер» — «Челси» — 2:2 «Лестер»: Шмейхель, Чилуэлл, Сеюнджю, Эванс, Рикарду Перейра, Мэддисон, Тилеманс (Прат, 80), Чоудури, Барнс, Перес, Варди (Ихеаначо, 80)«Челси»: Кабальеро, Рюдигер, Аспиликуэта, Джеймс, Кристенсен, Канте, Маунт, Хадсон-Одои, Жоржиньо (Ковачич, 74), Педро (Виллиан, 74), Абрахам (Баркли, 83)Голы: 0:1 — 46 Рюдигер, 1:1 — 54 Барнс, 2:1 — 64 Чилуэлл, 2:2 — 71 РюдигерПредупреждения: Жоржиньо (56), Мэддисон (61), Ковачич (76), Эванс (90)

«Борнмут» — «Астон Вилла»

1 февраля, 18:00 мск

«Вест Хэм» — «Брайтон»

1 февраля 18:00 мск

«Кристал Пэлас» — «Шеффилд Юнайтед»

1 февраля 18:00 мск

«Ливерпуль» — «Саутгемптон»

1 февраля 18:00 мск

«Ньюкасл» — «Норвич»

1 февраля 18:00 мск

«Уотфорд» — «Эвертон»

1 февраля 18:00 мск

«Ман Юнайтед» — «Вулверхэмптон»

1 февраля 20:30 мск

«Бернли» — «Арсенал»

2 февраля 17:00 мск

«Тоттенхэм» — «Ман Сити»

2 февраля 19:30 мск