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    «Реал» разгромил «Сарагосу» в Кубке Испании

    «Сарагоса» — «Реал»: счет матча 0:4, обзор голов

    Футбол Кубок Испании Футбол Испании Реал Мадрид Сарагоса Реал Сосьедад Осасуна
    В матче 1/8 финала Кубка Испании мадридский «Реал» одержал гостевую победу над «Сарагосой» — 4:0.

    «Реал»
    «Реал»

    В составе победителей отличились Рафаэль Варан, Лукас Васкес, Винисиус Жуниор и Карим Бензема.

    Кубок Испании. 1/8 финала
    «Сарагоса» — «Реал» — 0:4 (0:2)
    Голы: Варан, 6 (0:1). Васкес, 32 (0:2). Винисиус Жуниор, 72 (0:3). Бензема, 79 (0:4)«Реал»: Ареола, Серхио Рамос (Начо, 68), Марселу, Варан, Карвахаль, Кроос, Хамес Родригес, Вальверде, Васкес, Йович (Диас, 73), Винисиус Жуниор (Бензема, 73)

    В параллельном матче «Реал Сосьедад» на выезде обыграл «Осасуну» со счетом 3:1.

    В составе победителей дубль оформил Александер Исак. Еще один мяч забил Мартин Эдегор.

    Кубок Испании. 1/8 финала
    «Реал Сосьедад» — «Осасуна» — 3:1 (1:1)
    Голы: Исак, 33 (1:0). Кардона, 36 (1:1). Эдегор, 61 (2:1). Исак, 69 (3:1)«Реал Сосьедад»: Ремиро, Горосабель, Ле Норман, Айен Муньос (Монреаль, 60), Мерино, Субельдия, Гевара, Эдегор, Оярсабаль (Элустондо, 79), Исак, Барренечеа (Порту, 70)«Осасуна»: Перес, Ронкалья, У.Гарсия, Эступиньян, Видаль, Эрнандес, Иньиго Перес (Ибаньес, 74), Брашанац, Р.Гарсия (Барха, 74), Монкайола, Кардона (Лопес, 74)Предупреждения: Субельдия, 19. Р.Гарсия, 38. Эрнандес, 60. Видаль, 66

    Пары 1/4 финала станут известны после жеребьевки. . 0

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