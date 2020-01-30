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    Кононов может стать главным тренером сборной Азербайджана

    Футбол Футбол России Спартак Сборная Азербайджана
    Бывший главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов может возглавить сборную Азербайджана, сообщает Azerisport.

    Олег Кононов
    Олег Кононов

    Как заявил исполнительный вице-президент Федерации футбола Азербайджана Эльхан Мамедов, Кононов оказался в расширенном списке из 32-х претендентов на должность.

    53-летний специалист не стал комментировать эту информацию.

    «Ничего об этом не знаю. Спасибо за информацию. Извините, интервью не даю», — сказал он.

    Ранее появилась информация, что Кононов вел переговоры с латвийским клубом «Рига», однако стороны пока не достигли соглашения.

    Напомним, последним местом работы Кононова был «Спартак», который он покинул в конце сентября. Предыдущим главным тренером азербайджанской сборной был хорват Никола Юрчевич. 0

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