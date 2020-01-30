Кононов может стать главным тренером сборной Азербайджана

Бывший главный тренер московскогоможет возглавить сборную, сообщает Azerisport.

Как заявил исполнительный вице-президент Федерации футбола Азербайджана Эльхан Мамедов, Кононов оказался в расширенном списке из 32-х претендентов на должность.

53-летний специалист не стал комментировать эту информацию.

«Ничего об этом не знаю. Спасибо за информацию. Извините, интервью не даю», — сказал он.

Ранее появилась информация, что Кононов вел переговоры с латвийским клубом «Рига», однако стороны пока не достигли соглашения.

Напомним, последним местом работы Кононова был «Спартак», который он покинул в конце сентября. Предыдущим главным тренером азербайджанской сборной был хорват Никола Юрчевич. 0