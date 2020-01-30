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    СМИ: «Локомотив» пока не контактировал с Кокориным

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    Инсайдер Сергей Егоров на своей странице в Telegram распространил информацию о том, что форвард «Зенита» Александр Кокорин может продолжить карьеру в «Локомотиве».

    Александр Кокорин
    Александр Кокорин

    По его информации, «железнодорожники» очень заинтересованы в 28-летнем футболисте и рассматривают вариант с его подписанием уже в зимнее трансферное окно.

    При этом «Спорт-Экспресс» сообщает, что на сегодняшний день «Локо» не встречался и не вел переговоров со стороной Кокорина. Многое будет зависеть от того, сможет ли форвард расторгнуть контракт с питерским клубом без последующих санкций для футболиста.

  • Кокорин хочет расторгнуть контракт с «Зенитом»
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    • В таком случае на Кокорина появится серьезный спрос со стороны нескольких клубов Премьер-лиги.

    Ранее нападающий отказался переходить в «Сочи» и не попал в состав главной команды «Зенита», отправившейся на второй сбор в Испанию. 0

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