СМИ: «Локомотив» пока не контактировал с Кокориным

Инсайдер Сергей Егоров на своей странице в Telegram распространил информацию о том, что форвард «Зенита»может продолжить карьеру в «Локомотиве».

По его информации, «железнодорожники» очень заинтересованы в 28-летнем футболисте и рассматривают вариант с его подписанием уже в зимнее трансферное окно.

При этом «Спорт-Экспресс» сообщает, что на сегодняшний день «Локо» не встречался и не вел переговоров со стороной Кокорина. Многое будет зависеть от того, сможет ли форвард расторгнуть контракт с питерским клубом без последующих санкций для футболиста.

В таком случае на Кокорина появится серьезный спрос со стороны нескольких клубов Премьер-лиги.

Ранее нападающий отказался переходить в «Сочи» и не попал в состав главной команды «Зенита», отправившейся на второй сбор в Испанию. 0