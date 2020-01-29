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    «Сент-Этьен» выбил «Монако» из Кубка Франции

    «Монако» — «Сент-Этьен»: счет матча 0:1, обзор гола

    Футбол Кубок Франции Футбол Франции Монако Сент-Этьен
    В матче 1/8 Кубка Франции «Монако» на своем поле проиграл «Сент-Этьену» со счетом 0:1.

    «Сент-Этьен»
    «Сент-Этьен»

    Единственный гол на 24-й минуте встречи забил нападающий Денис Буанга.

    Российский хавбек монегасков Александр Головин вышел в стартовом составе своей команды и провел на поле всю игру.

    Кубок Франции. 1/8 финала
    «Монако» — «Сент-Этьен» — 0:1 (0:1)
    Гол: Буанга, 24«Монако»: Леком, Агилар (Фабрегас, 79), Жемерсон, Бадиашиле, Жорже (Балло-Туре, 90+2), Мартинш, Адриэн Силва, Головин, Загре (Йоветич, 73), Бен Йеддер, Бальде«Сент-Этьен»: Рюффье, Дебюши, Фофана, Салиба, Габриэл Силва (Трауко, 46), Онора, М`Вила, Аолу (Диуссе, 79), Амума, Буанга, Диони (Кабай, 69)Предупреждения: Аолу, 46. Фофана, 49. М`Вила, 67. Кабай, 72. Головин, 90+3
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