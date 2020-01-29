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    Бекхэм хочет переманить Кавани

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    Нападающий ПСЖ Эдинсон Кавани может продолжить карьеру в составе американского «Интер Майами».

    Эдинсон Кавани
    Эдинсон Кавани

    Как сообщает Mundo Deportivo, владелец американского клуба Дэвид Бекхэм заинтересован в том, чтобы переманить 32-летнего уругвайца.

    Источник отмечает, что «Интер Майами» может перехватить Кавани у «Атлетико» благодаря своим финансовым возможностям. Кроме того, трансферу могут поспособствовать хорошие отношения между Бекхэмом и владельцем ПСЖ Нассером Аль-Хелаифи.

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