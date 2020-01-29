Бекхэм хочет переманить Кавани

Нападающийможет продолжить карьеру в составе американского

Как сообщает Mundo Deportivo, владелец американского клуба Дэвид Бекхэм заинтересован в том, чтобы переманить 32-летнего уругвайца.

Источник отмечает, что «Интер Майами» может перехватить Кавани у «Атлетико» благодаря своим финансовым возможностям. Кроме того, трансферу могут поспособствовать хорошие отношения между Бекхэмом и владельцем ПСЖ Нассером Аль-Хелаифи.

Контракт Кавани с ПСЖ истечет летом 2020 года. Сейчас парижский клуб готов расстаться с уругвайцем не меньше чем за 20 миллионов евро. 0