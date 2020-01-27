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    Дубль Неймара принес ПСЖ победу над Лиллем«

    «Лилль» — ПСЖ: счет 0:2, обзор голов

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    В рамках 21 тура французской Лиги 1 ПСЖ на выезде обыграл «Лилль» со счетом 0:2.

    Неймар
    Неймар

    Персоной матча стал Неймар, который оформил дубль. Футболист оформил эффектный гол на 28 минуте, ударив точно в верхнюю правую «девять». Также бразильцу доверили бить пенальти, и он не промазал.

    У «парижан» уже 52 очка. Отрыв от «Марселя» составляет 10 пунктов. Поражение откинуло «Лилль» на 7 строчку. «Доги» имеют 31 очко.

    Лига 1. 21 тур
    «Лилль» — ПСЖ — 0:2
    Голы: 0:1 — 28 Неймар, 0:2 — 52, пенальти Неймар«Лилль»: Меньян, Рейнилду, Челик, Фонте, Габриэл, Саншеш, Андре (Шека, 58), Иконе, Сумаре (Реми, 78), Луис Араужо (Бамба, 67), ОсимхенПСЖ: Навас, Тиаго Силва (Куасси, 46), Менье, Кимпембе, Диалло (Дагба, 76), Ди Мария, Гуйе, Верратти, Мбаппе, Икарди (Эррера, 73), НеймарПредупреждения: Рейнилду (10), Андре (38), Габриэл (51), Гуйе (81)
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