«Лилль» — ПСЖ: счет 0:2, обзор голов

Персоной матча стал Неймар, который оформил дубль. Футболист оформил эффектный гол на 28 минуте, ударив точно в верхнюю правую «девять». Также бразильцу доверили бить пенальти, и он не промазал.
У «парижан» уже 52 очка. Отрыв от «Марселя» составляет 10 пунктов. Поражение откинуло «Лилль» на 7 строчку. «Доги» имеют 31 очко.
Лига 1. 21 тур
«Лилль» — ПСЖ — 0:2
Голы: 0:1 — 28 Неймар, 0:2 — 52, пенальти Неймар«Лилль»: Меньян, Рейнилду, Челик, Фонте, Габриэл, Саншеш, Андре (Шека, 58), Иконе, Сумаре (Реми, 78), Луис Араужо (Бамба, 67), ОсимхенПСЖ: Навас, Тиаго Силва (Куасси, 46), Менье, Кимпембе, Диалло (Дагба, 76), Ди Мария, Гуйе, Верратти, Мбаппе, Икарди (Эррера, 73), НеймарПредупреждения: Рейнилду (10), Андре (38), Габриэл (51), Гуйе (81)