«Лилль» — ПСЖ: счет 0:2, обзор голов

В рамках 21 тура французской Лиги 1на выезде обыгралсо счетом 0:2.

Персоной матча стал Неймар, который оформил дубль. Футболист оформил эффектный гол на 28 минуте, ударив точно в верхнюю правую «девять». Также бразильцу доверили бить пенальти, и он не промазал.

У «парижан» уже 52 очка. Отрыв от «Марселя» составляет 10 пунктов. Поражение откинуло «Лилль» на 7 строчку. «Доги» имеют 31 очко.