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    «Краснодар» обыграл «Яблонец» в контрольном матче

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    ФК «Краснодара» одержал победу над чешским клубом «Яблонец» (2:1) в товарищеском матче в рамках тренировочного сбора в испанской Марбелье.

    «Краснодар»
    «Краснодар»

    В составе российского клуба голами отметились Мануэл Фернандеш (29-я минута) и Маркус Берг (57, пен.).

    За чешскую команду гол забил Ян Кроб (32).

    Товарищеские матчи. Клубы
    «Яблонец» — «Краснодар» — 1:2 (1:1)
    Голы: Фернандеш, 29 (0:1). Кроб, 32 (1:1). Берг, 57 — с пенальти (1:2)«Краснодар»: Сафонов (Крицюк, 45), Рамирес (Уткин, 45), Сорокин (Кутовой, 45), Мартынович (Стоцкий, 45), Петров (Мартынов, 45), Вилена (Фьолусон, 45), Фернандеш (Черников, 45), Газинский (Олссон, 45), Сулейманов (Берг, 45), Ари (Ивашин, 45), Сергеев (Халназаров, 45)
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