«Торино» — «Аталанта»: счет 0:7, обзор голов

«Черно-синие» одержали крупнейшую победу в этом сезоне. Уже после первого тайма счет был 0:3.
«Хэт-трик» сделал Йосип Иличич. Госенс и Сапата забили по мячу до перерыва.
Также двумя голами отметился нападающий Муриэль, который отметился дважды под конец поединка.
В матче было назначено два пенальти. Также судья показал две красные карточки.
В итоге гости пятые, набрав 38 очков. «Торино» в середине таблицы с 27 очками на счету.
Серия А. 21 тур
«Торино» — «Аталанта» — 0:7
Голы: 0:1 — 17 Иличич, 0:2 — 29 Госенс, 0:3 — 45, пенальти Сапата, 0:4 — 53 Иличич, 0:5 — 54 Иличич, 0:6 — 86, пенальти Муриэль, 0:7 — 88 Муриэль«Торино»: Сиригу, де Сильвестри, Нкулу, Иццо, Лаксальт (Миллико, 65), Беренгер (Войнович, 78), Лукич, Верди (Эдера, 79), Мейте, Джиджи, Белотти«Аталанта»: Голлини, Госенс (Муриэль, 82), Гимшити, Паломино, Хатебур, Иличич (Малиновский, 71), Фройлер, Гомес, де Рон (Пашалич, 57), Толои, СапатаПредупреждения: де Рон (38), Иццо (44), Хатебур (89), Сиригу (89)Удаления: Иццо (76), Лукич (89)