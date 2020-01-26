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    «Аталанта» одержала крупнейшую победу в сезоне

    «Торино» — «Аталанта»: счет 0:7, обзор голов

    Футбол Серия A Футбол Италии Торино Аталанта Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    В матче 21 тура Серии А «Аталанта» разгромила «Торино» со счетом 0:7.

    Дуван Сапата
    Дуван Сапата

    «Черно-синие» одержали крупнейшую победу в этом сезоне. Уже после первого тайма счет был 0:3.

    «Хэт-трик» сделал Йосип Иличич. Госенс и Сапата забили по мячу до перерыва.

    Также двумя голами отметился нападающий Муриэль, который отметился дважды под конец поединка.

    В матче было назначено два пенальти. Также судья показал две красные карточки.

    В итоге гости пятые, набрав 38 очков. «Торино» в середине таблицы с 27 очками на счету.

    Серия А. 21 тур
    «Торино» — «Аталанта» — 0:7
    Голы: 0:1 — 17 Иличич, 0:2 — 29 Госенс, 0:3 — 45, пенальти Сапата, 0:4 — 53 Иличич, 0:5 — 54 Иличич, 0:6 — 86, пенальти Муриэль, 0:7 — 88 Муриэль«Торино»: Сиригу, де Сильвестри, Нкулу, Иццо, Лаксальт (Миллико, 65), Беренгер (Войнович, 78), Лукич, Верди (Эдера, 79), Мейте, Джиджи, Белотти«Аталанта»: Голлини, Госенс (Муриэль, 82), Гимшити, Паломино, Хатебур, Иличич (Малиновский, 71), Фройлер, Гомес, де Рон (Пашалич, 57), Толои, СапатаПредупреждения: де Рон (38), Иццо (44), Хатебур (89), Сиригу (89)Удаления: Иццо (76), Лукич (89)
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