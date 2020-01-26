«Торино» — «Аталанта»: счет 0:7, обзор голов

В матче 21 тура Серии Аразгромиласо счетом 0:7.

«Черно-синие» одержали крупнейшую победу в этом сезоне. Уже после первого тайма счет был 0:3.

«Хэт-трик» сделал Йосип Иличич. Госенс и Сапата забили по мячу до перерыва.

Также двумя голами отметился нападающий Муриэль, который отметился дважды под конец поединка.

В матче было назначено два пенальти. Также судья показал две красные карточки.

В итоге гости пятые, набрав 38 очков. «Торино» в середине таблицы с 27 очками на счету.