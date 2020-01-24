Клопп: «Вулверхэмптон» действительно отличаются от многих других команд

Главный тренерпрокомментировал победу над(2:1) в 24-м туре чемпионата Англии.

«Это было здорово. У соперника дела идут очень хорошо. "Волки" действительно отличаются от многих других команд, потому что используют ширину поля. После пропущенного гола нам удалось вернуть себе контроль, и это важно.

Шансы у нас были невероятные. Мы по крайней мере четыре или пять раз имели выходы один на один с вратарем. Гениальный момент Бобби Фирмино помог нам. Мы не паниковали. Все отработали свои моменты. Горжусь своими парнями. Это невероятно», — цитирует Клоппа ВВС

«Ливерпуль», набрав в 23 матчах 67 очков, лидирует в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Вулверхэмптон» (34) — на седьмом месте. 0