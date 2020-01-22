«Сочи» — «Санкт-Пельтен»: счет матча 0:0

сыграл вничью с австрийским(0:0) в товарищеском матче на первом зимнем сборе в Белеке.

Отметим, что Александр Кокорин, об аренде которого ранее объявил «Сочи», участия в игре не принимал.

Стартовый состав «Сочи»: Н. Заболотный, Миладинович, Новосельцев, Набиуллин, Заика, Мевля, Нобоа, Цаллагов, Полоз, Мостовой, А. Заболотный.

Состав сочинцев на второй тайм: Фролов, Шакуро, Юрганов, Лагатор, Калугин, Бахтияров, Померко, Бурмистров, Колдунов, Боковой, Карапетян.

«Санкт-Пельтен» после 18 туров занимает 9-е место в чемпионате Австрии, сочинцы — 16-е в таблице Российской премьер-лиги (РПЛ).

Первый официальный матч в 2020 году команда Владимира Федотова проведет 1 марта против тульского «Арсенала» в рамках 20-го тура РПЛ. 0