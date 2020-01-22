«Ибица» — «Барселона»: счет матча 1:2, обзор голов

Фрагмент матча
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Счет в матче открыли хозяева — отличился Хави Перес. На 72-й минуте Антуан Гризманн сравнял счет, а на 4-й компенсированной минуте французский форвард оформил дубль и принес каталонцам победу.
Отметим, что «Ибица» выступает в третьей по значимости лиге чемпионата Испании.
Соперник «Барселоны» по 1/8 финала турнира будет определен позднее. Матчи этой стадии турнира пройдут 29 января.
Кубок Испании. 1/16 финала
«Ибица» — «Барселона» — 1:2 (1:0)
Голы: Х.Перес, 9 (1:0). Гризманн, 72 (1:1). Гризманн, 90+4 (1:2)«Ибица»: Парреньо, Лопес, Де ла Фуэнте, Гомес, Грима, Х.Перес, Лара (Сибо, 77), Нуньес, Кабалье (Карбия, 86), Родадо (Мендоса, 73), Насименту«Барселона»: Нету, Сержи Роберто, Лангле, Фирпо, Семеду, де Йонг, Пуч (Артур, 71), Ракитич (Видаль, 81), К.Перес (Жорди Альба, 59), Фати, ГризманнПредупреждения: Лопес, 61. Мендоса, 78. Сибо, 83. Грима, 88. Фати, 90+3. Нуньес, 90+5