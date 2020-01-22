«Ибица» — «Барселона»: счет матча 1:2, обзор голов

В 1/16 финала Кубка Испанииодержала гостевую победу надсо счетом 2:1.

Счет в матче открыли хозяева — отличился Хави Перес. На 72-й минуте Антуан Гризманн сравнял счет, а на 4-й компенсированной минуте французский форвард оформил дубль и принес каталонцам победу.

Отметим, что «Ибица» выступает в третьей по значимости лиге чемпионата Испании.

Соперник «Барселоны» по 1/8 финала турнира будет определен позднее. Матчи этой стадии турнира пройдут 29 января.