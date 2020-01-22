Полузащитник «Спартака» заявил о переходе в «Рубин»

Полузащитникна своей странице в Instagram сообщил о переходе из московского «Спартака» в казанский «Рубин».

«Здравствуйте друзья! Как бы мы не ругали соцсети и инстаграм в частности, в нем есть много плюсов. Например, возможность обратиться к большой аудитории разом. С этого момента я игрок казанского "Рубина"! Это большой клуб со славной историей, но что еще более важно, с великим будущим!

Я, как и мой брат, часто в интервью отмечали необходимость развития и самосовершенствования, так вот я считаю, что сделал шаг в правильном направлении. Я хотел бы поблагодарить всех тех, кто был рядом и поддерживал меня на этом пути. Это в первую очередь моя семья, благодаря которой я выбрал дело, которому хочу и буду посвящать свою жизнь.

Большое спасибо болельщикам "Спартака", за то, что поддерживаете команду в любое время! Я очень благодарен руководству и персоналу "Спартака", благодаря этим людям моя мечта стать футболистом сбылась!

Отдельное спасибо всем тренерам, начиная от академии "Спартака" и заканчивая тренерским штабом главной команды, это действительно счастье учиться у вас, и играть под вашим чутким присмотром!

Спасибо руководству "Рубина", за интерес, проявленный ко мне, надеюсь оправдать все Ваши ожидания!» — написал Бакаев. 0