«Зенит» забил 10 голов «Аль-Увайнаху», Кокорин оформил хет-трик

«Зенит»
«Зенит»
В составе сине-бело-голубых по хет-трику оформили форварды Александр Кокорин и Сердар Азмун, дубль у нападающего Артема Дзюбы, по разу отличились хавбек Йордан Осорио и форвард Себастьян Дриусси.
Отметим, что Кокорин вывел команду на игру с «Аль-Увайнахом» с капитанской повязкой. 21 января «Сочи» объявил об аренде форварда.
Товарищеские матчи. Клубы
«Аль-Увайнах» — «Зенит» — 0:10 (0:5)
Голы: Кокорин, 6 (0:1). Кокорин, 9 (0:2). Дзюба, 13 (0:3). Дзюба, 34 (0:4). Кокорин, 36 (0:5). Осорио, 56 (0:6). Азмун, 59 (0:7). Азмун, 67 (0:8). Дриусси, 72 (0:9). Азмун, 83 (0:10)«Зенит»: Васютин (Рудаков, 46), Прохин (Караваев, 46), Смольников (Осорио, 46), Дуглас Сантос (Капленко, 46. Воробьев, 76), Ракицкий (Мусаев, 46), Барриос (Оздоев, 46), Шатов (Мак, 46), Ерохин (Жирков, 46), Сутормин (Исламхан, 46), Кокорин (Дриусси, 46), Дзюба (Азмун, 46)