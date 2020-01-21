«Зенит» забил 10 голов «Аль-Увайнаху», Кокорин оформил хет-трик

Питерскийодержал разгромную победу над(10:0) в товарищеском матче на сборах в Дохе (Катар).

В составе сине-бело-голубых по хет-трику оформили форварды Александр Кокорин и Сердар Азмун, дубль у нападающего Артема Дзюбы, по разу отличились хавбек Йордан Осорио и форвард Себастьян Дриусси.

Отметим, что Кокорин вывел команду на игру с «Аль-Увайнахом» с капитанской повязкой. 21 января «Сочи» объявил об аренде форварда.