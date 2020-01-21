Мбаппе: «Ливерпуль» напоминает машину

Нападающийподелился мыслями о результатахв нынешнем сезоне.

«Ливерпуль» делает потрясающую работу. Эта команда напоминает машину, которая нашла правильный ритм. Они вообще не проигрывают. С первого взгляда кажется, что все просто, но это не так.

Игроки сконцентрированы и проводят по матчу каждые три дня, постоянно побеждая. Никто не знает, как с ними справиться. Это классная команда с отличным тренером«, — цитирует француза BBC.

В настоящее время "Ливерпуль" занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. В 22 турах команда не потерпела ни одного поражения, лишь один раз сыграв вничью, и при этом имеет матч в запасе. 0