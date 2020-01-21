«Аталанта» — СПАЛ: счет 1:2, обзор голов

В 20 туре итальянской Серии Апроиграла домасо счетом 1:2.

Хозяева вышли вперед на 16 минуте матче. Дуван Сапата прошел по левому краю и прострелил в район вратарской. Там пятой сыграл Йосип Иличич.

Второй тайм «Аталанта» проиграла. Сначала Река «прошил» бровку и прострелил в центр штрафной на Петанью. Затем Валоти пробил из-за пределов штрафной зоны в нижний правый угол.

«Аталанта» потеряла место в зоне Лиги чемпионов и спустилась на 5 место. СПАЛ набрал 15 очков и поднялся на одну строчку (18).