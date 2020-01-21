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    «Аталанта» проиграла СПАЛу в домашнем матче Серии А

    «Аталанта» — СПАЛ: счет 1:2, обзор голов

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    В 20 туре итальянской Серии А «Аталанта» проиграла дома СПАЛу со счетом 1:2.

    Джан Пьеро Гасперини
    Джан Пьеро Гасперини

    Хозяева вышли вперед на 16 минуте матче. Дуван Сапата прошел по левому краю и прострелил в район вратарской. Там пятой сыграл Йосип Иличич.

    Второй тайм «Аталанта» проиграла. Сначала Река «прошил» бровку и прострелил в центр штрафной на Петанью. Затем Валоти пробил из-за пределов штрафной зоны в нижний правый угол.

    «Аталанта» потеряла место в зоне Лиги чемпионов и спустилась на 5 место. СПАЛ набрал 15 очков и поднялся на одну строчку (18).

    Серия А. 20 тур
    «Аталанта» — СПАЛ — 1:2
    Голы: 1:0 — 16 Иличич, 1:1 — 54 Петанья, 1:2 — 60 Валоти«Аталанта»: Спортьелло, Толои, Паломино, Кальдара (Муриэль, 66), Госенс, Пашалич, Фройлер (Гимшити, 46), Иличич, де Рон, Гомес (Малиновский, 59), СапатаСПАЛ: Бериша, Чонек, Викари, Игор Жулио, Реца (Томович, 85), Валоти (Вальдифьори, 78), Миссироли, Дабо, Эспето, Ди Франческо (Флоккари, 72), ПетаньяПредупреждения: Сема (27), Беннасер (40), Конти (62), Ибрагимович (80), Кастильехо (90)
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