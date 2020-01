Вратарь «Манчестер Юнайтед» разбил Lamborghini по пути на тренировку

Вратарь «Манчестер Юнайтед»попал в серьезную аварию, сообщает SkySports.

По информации издания, аргентинец разбил Lamborghini по пути на тренировку недалеко от клубной базы.

Судя по фотографиям с места происшествия, автомобиль серьезно пострадал, тогда как футболист чувствует себя хорошо и даже готовится к ближайшему матчу чемпионата Англии против «Бернли».

Sergio Romero has been involved in a car crash near to Carrington. #mufc say he has suffered no injuries #mulive [mirror] pic.twitter.com/G4DRKbydzs