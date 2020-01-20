Кавани хочет зимой покинуть ПСЖ

Эдинсон Кавани
globallookpress.com
Как сообщает Goal, главным претендентом на игрока является мадридский «Атлетико», но «матрасники» не готовы платить требуемые 20 миллионов евро.
«Мы всегда говорили одно и то же. Мы надеялись, что Кавани останется в клубе. Но он сам попросил об уходе. Мы изучаем ситуацию. У нас было предложение от "Атлетико", но клуб счел его недостойным.
Тем не менее, я не уверен, что Кавани будет здесь в феврале. Ранее мы никогда не думали о его продаже. Но мы уважаем Эдинсона и прислушиваемся к нему. Посмотрим, что произойдeт в ближайшие дни», — сказал Леонардо.
Отметим, что летом уругваец станет свободным агентом. 0