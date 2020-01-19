«Атлетик» — «Сельта: счет 1:1, обзор голов

В 20 туре испанской Примерыв Бильбао спасся от поражения, отыграв уодин мяч (1:1).

Гостей вперед вывел Рафинья. Яго Аспас протянул мяч по правой бровке и, сместившись в центр, отдал под удар автору забитого мяча. Тот из-за пределов штрафной попал в нижний дальний угол.

На 76 минуте «Атлетик» сумел сравнять. Рауль Гарсия реализовал пенальти, назначенный за игру рукой.

«Баски» очень близки к еврокубковой зоне. В таблице они седьмые. На их счету 31 очко. «Сельта» в зоне вылета. У команды 16 пунктов.