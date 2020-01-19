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    «Атлетик» избежал поражения в матче с «Сельтой»

    «Атлетик» — «Сельта: счет 1:1, обзор голов

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    В 20 туре испанской Примеры «Атлетик» в Бильбао спасся от поражения, отыграв у «Сельты» один мяч (1:1).

    Фрагмент игры
    Фрагмент игры

    Гостей вперед вывел Рафинья. Яго Аспас протянул мяч по правой бровке и, сместившись в центр, отдал под удар автору забитого мяча. Тот из-за пределов штрафной попал в нижний дальний угол.

    На 76 минуте «Атлетик» сумел сравнять. Рауль Гарсия реализовал пенальти, назначенный за игру рукой.

    «Баски» очень близки к еврокубковой зоне. В таблице они седьмые. На их счету 31 очко. «Сельта» в зоне вылета. У команды 16 пунктов.

    Примера. 20 тур
    «Атлетик» — «Сельта» — 1:1
    Голы: 0:1 — 56 Рафинья, 1:1 — 76, пенальти Рауль Гарсия«Атлетик»: Эррерин, Капа, Йерай Альварес, Берчиче, Мартинес, Ибаи Гомес (Вильялибре, 67), Рауль Гарсия, Унаи Лопес, Дани Гарсия, Муниаин, Уильямс (Лекуэ, 82)«Сельта»: Рубен Бланко, Оласа, Мурильо, Араухо, Васкес, Бельтран, Рафинья (Денис Суарес, 79), Йокушлу, Мендес (Айду, 88), Аспас, Санти Мина (Диоп, 68)Предупреждения: Капа (12), Унаи Лопес (19), Араухо (23), Берчиче (27), Рубен Бланко (73), Мартинес (83), Васкес (90)
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