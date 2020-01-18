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    «Шальке» дома обыграл «Боруссию» М

    «Шальке» — «Боруссия» М: счет 2:0, обзор голов

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    В матче 18 тура немецкой Бундеслиги «Шальке» на своем поле обыграл «Боруссию» Менхенгладбах (2:0).

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Голы были забиты только во второй половине матча. Сначала точным ударом отметился Сердар, сместившийся в центр и пробивший из-за пределов штрафной площади.

    Второй мяч забил Грегорич. После того, как Бенито Раман получил разрезную передачу, он протянул мяч до штрафной соперника и отпасовал на дальнюю штангу, в зону которой набегал Грегорич.

    «Шальке» одержал важную победу и вышел на 4 место, набрав 33 очка. «Пони» имеют 35 пунктов и располагаются на 2 строчке.

    Бундеслига. 18 тур
    «Шальке» — «Боруссия» М — 2:0
    Голы: 1:0 — 48 Сердар, 2:0 — 58 Грегорич«Шальке» Шуберт, Кенни, Настасич, Очипка, Кабак, Грегорич (Бургшталлер, 90), Шопф, Сердар (Бужеляб, 75), Маскарель, Раман (Кутуджу, 69), Калиджури«Боруссия» М Зоммер, Лайнер, Вендт, Гинтер, Янчке (Штробль, 85), Хофманн, Закария, Херрманн (Нойхаус, 59), Эмболо (Штиндль, 72), Тюрам, ПлеаПредупреждения: Кенни (19), Лайнер (31), Тюрам (51), Кабак (76), Шопф (79), Янчке (81), Штиндль (90)
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