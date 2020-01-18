«Шальке» — «Боруссия» М: счет 2:0, обзор голов

В матче 18 тура немецкой Бундеслигина своем поле обыграл(2:0).

Голы были забиты только во второй половине матча. Сначала точным ударом отметился Сердар, сместившийся в центр и пробивший из-за пределов штрафной площади.

Второй мяч забил Грегорич. После того, как Бенито Раман получил разрезную передачу, он протянул мяч до штрафной соперника и отпасовал на дальнюю штангу, в зону которой набегал Грегорич.

«Шальке» одержал важную победу и вышел на 4 место, набрав 33 очка. «Пони» имеют 35 пунктов и располагаются на 2 строчке.