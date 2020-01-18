«Аугсбург» — «Боруссия» Д: счет матча 3:5, обзор голов

Дортмундскаяна выезде победила(5:3) в матче 18-го тура чемпионата Германии.

В составе победителей хет-трик на свой счет записал новичок команды Эрлин Холанн.

19-летний норвежец вышел на замену на 56-й минуте и забил дебютный мяч уже через три минуты. На 70-й и 79-й минуте он отличился еще два раза.

Еще по голу забили Юлиан Брандт (49) и и Джейдон Санчо (61). Две голевые передачи в свой актив занес Торган Азар

За гостей дубль оформил Флориан Нидерлехнер (34-я и 55-я минуты), еще один мяч забил Марко Рихтер (46).

«Шмели» идут на четвертом месте в таблице Бундеслиги, «фуггеры» — на 10-м.

В параллельной встрече дубль Джона Кордобы принес «Кельну» домашнюю победу над «Вольфсбургом». 0