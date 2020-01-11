«Кристал Пэлас» — «Арсенал»: счет 1:1, обзор голов

В рамках 22 тура английской Премьер-лиги лондонскийне смог удержать победу в игре против. Гости заканчивали в меньшинстве.

На 12 минуте «канониры» вышли вперед. Ляказетт получил пас перед штрафной площадью соперника и отдал «тонкую» передачу на Обамеянга, который ворвался в свободную зону и пробил мимо вратаря.

Джордан Айю на 54 минуте сравнял счет. После суеты в штрафной партнер отдал ему передачу и Айю пробил в одно касание, целясь в дальний угол. Серия рикошетов позволила игроку перехитрить вратаря.

На 67 минуте автор гола «Арсенала» оставил свою команду в меньшинстве, грубо сыграв против соперника.

Календарь и таблица АПЛ

«Арсенал» и «Кристал Пэлас» соседи по турнирной таблице. Первые занимают 10-е, а вторе 9 место с 28 и 29 очками соответственно.