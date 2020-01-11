«Кристал Пэлас» — «Арсенал»: счет 1:1, обзор голов

Джеймс Макартур и Месут Озил
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На 12 минуте «канониры» вышли вперед. Ляказетт получил пас перед штрафной площадью соперника и отдал «тонкую» передачу на Обамеянга, который ворвался в свободную зону и пробил мимо вратаря.
Джордан Айю на 54 минуте сравнял счет. После суеты в штрафной партнер отдал ему передачу и Айю пробил в одно касание, целясь в дальний угол. Серия рикошетов позволила игроку перехитрить вратаря.
На 67 минуте автор гола «Арсенала» оставил свою команду в меньшинстве, грубо сыграв против соперника.
«Арсенал» и «Кристал Пэлас» соседи по турнирной таблице. Первые занимают 10-е, а вторе 9 место с 28 и 29 очками соответственно.
АПЛ. 22 тур
«Кристал Пэлас» — «Арсенал» 1:1 (0:1, 1:0)
Голы: 0:1 — 12 Обамеянг, 1:1 — 54 Айю«Кристал Пэлас»: Гуаита, Кэйхилл, Келли, Томкинс, Ридевалд, Маккарти, Майер (Тосун, 68), Куяте, Макартур, Заа, Айю«Арсенал»: Лено, Давид Луиз, Колашинац, Папастатопулос, Мэйтленд-Найлз, Торрейра (Гендузи, 46), Джака, Озил (Мартинелли, 70), Пепе, Ляказетт (Нелсон, 90), ОбамеянгПредупреждения: Пепе (44), Мэйтленд-Найлз (51), Маккарти (71), Томкинс (85), Ляказетт (90)Удаление: Обамеянг (67)