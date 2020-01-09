«Рубин» может подписать экс-форварда «Ман Сити»

Бывший нападающийможет перебраться в Россию.

«Еще одно предложение — от казанского "Рубина". Никогда не был там, но играл против краснодарского клуба.

Один из моих лучших друзей — Сейду Думбия — играл в России за ЦСКА. У меня еще есть друзья, которые выступали там. В России холодно, это первое, о чем они мне рассказывают.

Не знаю, какой вариант предпочту: Турцию или Россию. Не все зависит от меня, буду принимать решение с агентом и семьей», — цитирует Бони The Athletic.

На данный момент 31-летний ивуариец находится в статусе свободного агента. Последним клубом Бони был «Суонси», из которого он ушел летом 2019 года.

За «Ман Сити» Бони играл с 2015 по 2017 года и провел за «горожан» 46 матча, в которых забил 11 голов и отдал семь ассистов. 0