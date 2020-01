Мане стал лучшим футболистом года в Африке

Нападающий «Ливерпуля» и сборной Сенегалапризнан лучшим игроком 2019 года в Африке.

В сезоне-2019/20 27-летний Мане провел 28 матчей за «Ливерпуль», забил 15 голов и сделал 11 результативных передач.

Форвард выиграл с «Ливерпулем» Лигу чемпионов-2018/19 и Клубный чемпионат мира-2019, а вместе со сборной Сенегала стал вице-чемпионом Кубка Африки, уступив в финале турнира Алжиру (0:1).

