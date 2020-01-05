«Гранада» — «Мальорка»: счет матча 1:0, обзор гола

на своем поле обыгралав матче 19-го тура чемпионата Испании — 1:0.

Фрагмент матча twitter.com/granadacdef 1000 Бесплатная ставка без условий Забрать!

В середине первого тайма Анхель Монторо вывел свою команду вперед. Для 31-летнего полузащитника этот мяч стал первым в карьере в Ла Лиге.

«Гранада» набрала 27 очков и занимает девятое место в турнирной таблице Примеры. У «Мальорки», которая не может выиграть уже в течение шести матчей, 15 очков и 17-я позиция.

В следующем туре «Гранада» отправится в гости к «Барселоне», а островитяне на своем поле примет «Валенсию». Обе встречи пройдут 19 января.