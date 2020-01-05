ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Микель АртетаАртета вернул веру в «Арсенал». Дела в команде налаживаются
  • 16:14
    • Медведев разгромил Изнера и принес России победу над США на ATP Cup
  • 16:05
    • Йохауг выиграла последний этап на «Тур де Ски», Непряева — четвертая
  • 12:38
    • Стали известны сочетания звеньев сборной России в финальной игре МЧМ-2020
  • 11:14
    • Адебайор может вернуться в АПЛ
  • 09:31
    • Cтатую Ибрагимовича в Мальме свалили
    Все новости спорта

    «Гранада» дома обыграла «Мальорку»

    «Гранада» — «Мальорка»: счет матча 1:0, обзор гола

    Футбол Примера Футбол Испании Гранада Мальорка Календарь Примеры Прогнозы на Примеру
    «Гранада» на своем поле обыграла «Мальорку» в матче 19-го тура чемпионата Испании — 1:0.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    В середине первого тайма Анхель Монторо вывел свою команду вперед. Для 31-летнего полузащитника этот мяч стал первым в карьере в Ла Лиге.

    «Гранада» набрала 27 очков и занимает девятое место в турнирной таблице Примеры. У «Мальорки», которая не может выиграть уже в течение шести матчей, 15 очков и 17-я позиция.

    В следующем туре «Гранада» отправится в гости к «Барселоне», а островитяне на своем поле примет «Валенсию». Обе встречи пройдут 19 января.

    Чемпионат Испании. Примера. 19-й тур
    «Гранада» — «Мальорка» — 1:0 (1:0)
    Гол: Монторо, 24
    0
  • Доставка в:
  • По теме
  • Футбольные желания на 2020 год. Борьба с расизмом и меньше жалоб на VAR
  • Вчера в 13:12
    •
  • Прогноз
  • «Реал Сосьедад» — «Вильярреал»
  • 1.88
  • Сегодня в 16:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Кто одержит победу в финале МЧМ?
  • Россия U20 — Канада U20. Прогноз и ставки
  • 1.79
    •
  • Остановит ли Анчелотти Клоппа?
  • «Ливерпуль» — «Эвертон». Прогноз и ставки
  • 3.10
    •
  • Встретит ли «Челси» барьер в лице «Ноттингема»?
  • «Челси» — «Ноттингем Форест». Прогноз и ставки
  • 2.25
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть10 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Яков Тренин Хоккей НХЛ. Голы Тренина и Бучневича, ассисты Любушкина, Малкина и КучероваОбзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 5 января 10:020
  • 14:51
    • Хачанов принес сборной России первое очко в матче с командой США
  • 14:39
    • Ларионов: Важно, чтобы все игроки понимали свою роль и внимательно отнеслись к деталям
  • 11:31
    • «Челси» хочет продать двух защитников
    «Реал» Футбол Примера. «Реал» обыграл «Хетафе», «Атлетико» победил «Леванте», ничья в каталонском дербиРезультаты матчей 19-го тура Примеры 01:080
  • Экспресс дня

  • Сможет ли подписание Златана встряхнуть «Милан»?
  • 3.38
    •
  • 16:40
    • «Лацио» по-волевому одолел «Брешию»
  • 16:26
    • «Гранада» дома обыграла «Мальорку»
  • 15:54
    • Сборная Германии сохранила прописку в элитном дивизионе МЧМ
    Юрген Клопп и Вирджил ван Дейк Футбол Год без поражений в АПЛ. Все о невероятной серии «Ливерпуля»Команда Юргена Клоппа не проигрывала в чемпионате с 3 января 2019 года Вчера в 17:540
  • 08:28
    • Сульшер: Погба не уйдет из «МЮ» в январе
  • 15:39
    • «Реал» договорился о трансфере хавбека «Фламенго»
  • 15:25
    • Рекордсмен сборной Дании возглавил «Мальме»
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.88
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Вильярреал
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  3.00
  • Прогноз на матч Мидлсбро — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 16:01
    •  2.25
  • Прогноз на матч Челси — Ноттингем Форест
  • Футбол
  • Сегодня в 17:01
    •  1.57
  • Прогноз на матч Спартак — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:30
    •  3.10
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Эвертон
  • Футбол
  • Сегодня в 19:01
    •  3.90
  • Прогноз на матч Спортинг Лиссабон — Порту
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.79
  • Прогноз на матч Россия U20 — Канада U20
  • Хоккей
  • Сегодня в 21:00
    •  2.90
  • Прогноз на матч Джиллингем — Вест Хэм
  • Футбол
  • Сегодня в 21:16
    •  4.59
  • Экспресс дня 5 января
  • Сегодня в 21:16
    •  1.65
  • Прогноз на матч Рома — Торино
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.90
  • Прогноз на матч Монлери — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 22:55
    •  1.66
  • Прогноз на матч Питтсбург — Флорида
  • Хоккей
  • Завтра в 01:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие