«Гранада» — «Мальорка»: счет матча 1:0, обзор гола

Фрагмент матча
twitter.com/granadacdef
В середине первого тайма Анхель Монторо вывел свою команду вперед. Для 31-летнего полузащитника этот мяч стал первым в карьере в Ла Лиге.
«Гранада» набрала 27 очков и занимает девятое место в турнирной таблице Примеры. У «Мальорки», которая не может выиграть уже в течение шести матчей, 15 очков и 17-я позиция.
В следующем туре «Гранада» отправится в гости к «Барселоне», а островитяне на своем поле примет «Валенсию». Обе встречи пройдут 19 января.
Чемпионат Испании. Примера. 19-й тур
«Гранада» — «Мальорка» — 1:0 (1:0)
Гол: Монторо, 24